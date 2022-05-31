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Курсы популярных онлайн школ и авторов

Skillbox

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Red Sun
Skillbox [Skillbox] [Сергей Анцукевич, Павел Горкин] Профессия Middle-разработчик на Unreal Engine 4 (2022)
  • Red Sun

Яндекс.Практикум

61
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Red Sun
Яндекс.Практикум [Яндекс.Практикум] Java-разработчик. Часть 7 из 10 (2022)
  • Red Sun

Udemy.com

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Shakshuka
Udemy [Udemy] Освоение разработки Odoo — технические основы (2021)
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Нетология

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Red Sun
Нетология [Нетология] Project manager lite (2022)
  • Red Sun

Convert Monster

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Red Sun
Convert Monster [Convert Monster] Привлечение клиентов в кризис для web-студий и маркетологов (2022)
  • Red Sun

Бизнес Молодость

53
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Mr. Cat
Бизнес Молодость [БМ] Михаил Дашкиев - Как от самозанятости перейти к бизнесу! (транскрибация + видео) (2020)
  • Mr. Cat

OTUS

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Red Sun
OTUS [OTUS] Ручное тестирование (2020)
  • Red Sun

Аяз Шабутдинов

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Аяз Шабутдинов [Аяз Шабутдинов] [Like Центр] Внутренняя Кухня Миллиардера. Просто повтори (2021)
  • Red Sun

WebForMyself

60
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Shakshuka
WebForMyself [webformyself] CodeIgniter4. Теория и практика создания сайтов (2022)
  • Shakshuka

Андрей Парабеллум

41
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Apple Watch
Парабеллум [Андрей Парабеллум, Александр Белановский] Делай деньги: от мечты к миллионам
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Роман Пузат

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Shakshuka
Роман Пузат [Роман Пузат] Сайт-капитал 2.0 (2021)
  • Shakshuka

Lynda.com

48
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Mr. Cat
Lynda.com [Lynda] Продуктивность в Microsoft Office (2018)
  • Mr. Cat

Радислав Гандапас

38
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38
Apple Watch
Гандапас Полная Ж: жизнь как бизнес-проект - Гандапас (2017)
  • Apple Watch

База курсов, знаний, книг и вебинаров

Курсы по Бизнесу

5.8K
5.9K
Темы
5.8K
Сообщения
5.9K
Shakshuka
Бизнес [thegreatcourses] [Тара Макмаллин (Tara McMullin)]Как превратить свою страсть в прибыль (2022)
  • Shakshuka

Курсы по Программированию

1.5K
1.5K
Темы
1.5K
Сообщения
1.5K
Shakshuka
Программирование [linkedin] Основное обучение Python (2022)
  • Shakshuka

Курсы по SMM - Социальные Сети

2K
2K
Подфорумы:
  1. Вконтакте
  2. Facebook
  3. YouTube
  4. Instagram
  5. Telegram
  6. TikTok
Темы
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Red Sun
SMM [TargetHunter] [Ольга Офицерова, Дмитрий Румянцев] Стань SMM-спецом. Стандарт. Обновленный (2022)
  • Red Sun

Курсы по SEO - Поисковая оптимизация

589
589
Темы
589
Сообщения
589
The Witcher
SEO [Алексей Подболоцкий] Таплинк 4.0
  • The Witcher

Курсы Дизайна и Графики

4.2K
4.2K
Подфорумы:
  1. Шрифты и иконки
  2. Аддоны и плагины
  3. Шаблоны и темы
Темы
4.2K
Сообщения
4.2K
Red Sun
Графика и Дизайн [Анастасия Козлова] Летняя мелодия (2022)
  • Red Sun

Курсы по Фото и Видео

2.8K
2.8K
Темы
2.8K
Сообщения
2.8K
Shakshuka
Фото и Видео [Академия ретуши] (Retouching Academy) Учебное пособие по ретушированию (2022)
  • Shakshuka

Криптовалюта и Blockchain

155
155
Темы
155
Сообщения
155
Red Sun
Крипта [Дмитрий Толстяков] Портфельный криптоинвестор (2022)
  • Red Sun

Курсы Создания Сайтов

5.2K
5.2K
Подфорумы:
  1. Движки сайтов, Скрипты, CMS
  2. Шаблоны и темы
    1. Wordpress
    2. Opencart
    3. Joomla
    4. DLE
    5. HTML
  3. Плагины, виджеты, модули
    1. Wordpress
    2. Opencart
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Red Sun
Создание Сайтов [Игорь Лохман] Качественный лендинг за час (2022)
  • Red Sun

Курсы Иностранных языков

1K
1K
Темы
1K
Сообщения
1K
Red Sun
Иностранные языки [HOP&SCOTCH] Английский: Высокий Уровень (2022)
  • Red Sun

Курсы по Форексу и Инвестициям

3.1K
3.1K
Темы
3.1K
Сообщения
3.1K
Red Sun
Финансы и Инвестиции [Анастасия Тарасова] [nastya_docs] Что изменилось на рынке С 24 февраля? (2022)
  • Red Sun

Арбитраж и Реклама

554
554
Темы
554
Сообщения
554
Shakshuka
Арбитраж и Реклама [Skanka88] Google KMC / Discovery и Facebook на белые офферы (2022)
  • Shakshuka

Схемы заработка

1.2K
1.2K
Темы
1.2K
Сообщения
1.2K
Red Sun
Схемы заработка [АБУZZИЩЕ] Жирный абуз секретной площадки (2022)
  • Red Sun

Дети и Родители

1.8K
1.8K
Темы
1.8K
Сообщения
1.8K
Red Sun
Дети и Родители [Юлия Клим] К школе готов. От 3 до 7 лет (2022)
  • Red Sun

Курсы по Копирайтингу

230
230
Темы
230
Сообщения
230
Red Sun
Копирайтинг [Курсы писательского мастерства] Поэпизодный план романа за 40 дней (2022)
  • Red Sun

Здоровье и Красота

2.7K
2.7K
Темы
2.7K
Сообщения
2.7K
Red Sun
Здоровье и Красота [Кадлубинский Евгений] Здоровый баланс и координация (2022)
  • Red Sun

Спорт и Фитнес

630
631
Темы
630
Сообщения
631
The Witcher
Спорт и Фитнес [Алексей Фролов] Советский кроссфит для бокса
  • The Witcher

Курсы по Психологии

7.6K
7.6K
Темы
7.6K
Сообщения
7.6K
Red Sun
Психология [Ольга Лермонтова] Карьерум.Старт. Тариф "Самостоятельный" (2022)
  • Red Sun

Курсы по Эзотерике

2.8K
2.8K
Темы
2.8K
Сообщения
2.8K
Shakshuka
Эзотерика [Вячеслав Губанов] Чётки. Курс по изготовлению. Фундаментальный курс обучения «Эксперт Жизни» Группа №5 Вебинары 75,76,77,78,79,80 (2014)
  • Shakshuka

Курсы по Саморазвитию

915
915
Темы
915
Сообщения
915
Shakshuka
Саморазвитие [MasterClass] [Terence Tao] Teaches Mathematical Thinking (2022)
  • Shakshuka

Пикап и Отношения

2.1K
2.2K
Темы
2.1K
Сообщения
2.2K
Red Sun
Пикап и Отношения [Сергей Алтушкин] Видеоурок по технике сквирта на искусственной вагине (2022)
  • Red Sun

Курсы по Кулинарии

519
530
Темы
519
Сообщения
530
Red Sun
Кулинария [Анна Тараканова] Про мясо (2022)
  • Red Sun

Имидж и Стиль

396
396
Темы
396
Сообщения
396
Shakshuka
Имидж и Стиль [Вельмитина Зайцева] Градиент для начинающих. Перый уровень (2020)
  • Shakshuka

Курсы по музыке

255
255
Темы
255
Сообщения
255
The Witcher
Курсы по музыке [Play Fingerstyle] Элементарная гитара [Стэн Кэрил] (2022)
  • The Witcher

Отдых и Путешествия

160
160
Темы
160
Сообщения
160
Shakshuka
Отдых и Путешествия [Travel Inspirator] Спа-отели часть 2 (2022)
  • Shakshuka

Букмекеры и Казино

361
361
Темы
361
Сообщения
361
Red Sun
Букмекеры и Казино Беспроигрышная стратегия ставок на футбол в live 2022 года
  • Red Sun

Строительство и Ремонт

517
517
Темы
517
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517
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Строительство и Ремонт [Учебный центр AMS] [Денис Ваннусов] Слаботочные сиcтемы в Revit (2022)
  • Red Sun

Сад и Огород

77
77
Темы
77
Сообщения
77
Shakshuka
Сад и Огород [Ирина Игорек] Руководство по выращиванию и уходу за комнатными растениями (2022)
  • Shakshuka

Авто и Мото

60
60
Темы
60
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60
The Witcher
Авто/Мото [Автошкола Приоритет] Теоретический курс ПДД. Курс Интерактивный
  • The Witcher

Хобби и Рукоделие

641
641
Темы
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641
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HandMade [Елизавета Рыбчинская] [Шитье] Швейный клуб "Магия шитья". Июнь (2022)
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Разное

3.6K
3.6K
Темы
3.6K
Сообщения
3.6K
Shakshuka
Разное [thegreatcourses] [David R. Stone] Война в современном мире (2022)
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Программы и Скрипты

136
136
Темы
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Red Sun
Программы и скрипты [Александр Бруни] Телесуфлер «Tele-May Offline» 3.0
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Халява

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Халява Абуз БК «Parimatch» 1 000₽/круг (01.03.22)
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Скоро Справочник мастера строительно-монтажных работ. Сооружение и ремонт нефтегазовых объектов [В. А. Иванов]
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Godwin
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